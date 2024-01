Eklem ağrısı yaşayan kişiler tedavilerini sürdürürken beslenme düzenlerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı kabuklu yemişler lif, kalsiyum, magnezyum ve çinko açısından zengin olduğu için eklem tedavisine destek verir. Peki, eklem ağrıları nasıl geçer? Eklem ağrılarına hangi besin iyi gelir?

EKLEM AĞRILARINA HANGİ BESİNLER İYİ GELİR?

Badem, fındık, ceviz, yer fıstığı gibi tohumlar ve yemişler: Bu yiyecekler, omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega 3 yağ asitleri, eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltan ve kıkırdak dokusunun esnekliğini artıran doğal maddelerdir. Ayrıca, bu yiyecekler lif, kalsiyum, magnezyum, çinko ve E Vitamini gibi eklemler için önemli olan besin ögeleri de içerirler.

Lif, bağırsak sağlığını korur ve toksinlerin atılmasını sağlar. Kalsiyum, magnezyum ve çinko, kemik sağlığı için gereklidir.

E Vitamini ise, antioksidan bir vitamindir ve serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Bu yiyecekleri günde bir avuç kadar tüketmek, eklemleriniz için faydalı olacaktır.

Yaban mersini, böğürtlen, çilek, kızılcık ve ahududu gibi meyveler: Bu meyveler, antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar, vücudun iltihaplanma ve oksidatif stres ile mücadele etmesine yardımcı olan maddelerdir. Bazı çalışmalar, bu meyvelerin eklemler üzerindeki olumlu etkisini kanıtlamıştır.

Bu meyvelerde bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden ve iltihaplanmadan korur. Ayrıca, bu meyveler C vitamini, folik asit, potasyum ve lif gibi eklemler için yararlı olan besin ögeleri de içerirler. Bu meyveleri günde bir porsiyon kadar tüketmek, eklemleriniz için faydalı olacaktır.

Brokoli, karnabahar gibi turpgillerden sebzeler: Bu sebzeler, sülforafan adı verilen doğal bir bileşik içerirler. Sülforafan, eklemlerdeki iltihaplanmayı önleyen ve kıkırdak dokusunun yıpranmasını engelleyen bir maddedir.

Hayvan çalışmalarında, bu sebzelerin osteoartritte iltihaplanmayı azalttığı bulunmuştur.

Ayrıca, bu sebzeler C vitamini, K vitamini, folik asit, kalsiyum, magnezyum ve lif gibi eklemler için önemli olan besin ögeleri de içerirler. Bu sebzeleri haftada en az üç kez tüketmek, eklemleriniz için faydalı olacaktır.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, eklemler için yararlı olan yağların kaynağıdır. Zeytinyağı, oleokantal adı verilen bir bileşik içerir. Oleokantal, iltihaplanmayı azaltan ve ağrıyı hafifleten bir etkiye sahiptir Zeytinyağı ayrıca, kalp sağlığı için de en sağlıklı yağlardan biridir. Zeytinyağı, kolesterolü düşürür, kan basıncını dengeler ve damarları korur. Zeytinyağı, diğer yağlara göre daha az doymuş yağ içerir ve daha fazla tekli doymamış yağ içerir. Bu yağlar, vücudun iltihaplanma ile ilişkili risklerini azaltır. Zeytinyağını salatalarda, yemeklerde veya ekmek üzerinde tüketmek, eklemleriniz için faydalı olacaktır.



Bitter çikolata: Bitter çikolata, hafife alınan sağlıklı bir besindir. Pek çok faydası vardır ve bunlardan biri de doğası gereği anti-inflamatuardır. Bitter çikolata, kakao adı verilen bir bitkiden elde edilir. Kakao, flavonoid adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. Flavonoidler, vücudun iltihaplanma ve oksidatif stres ile mücadele etmesine yardımcı olur Kronik iltihaplanma, diyabet, artrit ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bitter çikolatadaki anti-inflamatuar özellikler, vücudu iltihaplanmanın zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur. Bitter çikolatayı günde birkaç kare kadar tüketmek, eklemleriniz için faydalı olacaktır.

Bu yiyeceklerin yanı sıra, eklemler için faydalı olan başka yiyecekler de vardır. Bu yiyecekler, eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltan, kıkırdak dokusunu güçlendiren ve ağrıyı hafifleten maddeler içerirler. Bu yiyecekler şunlardır:

Kırmızıbiber: Kırmızıbiber, C vitamini açısından zengin bir sebzedir. C vitamini, kollajen adı verilen bir proteinin üretimine katılır. Kollajen, kıkırdak dokusunun ana bileşenidir ve eklemlerin sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca, C vitamini güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Kırmızıbiber ayrıca, kapsaisin adı verilen bir bileşik içerir. Kapsaisin, iltihaplanmayı azaltan ve ağrıyı hafifleten bir etkiye sahiptir Kırmızıbiberi salatalarda, yemeklerde veya çiğ olarak tüketmek, eklemleriniz için faydalı olacaktır.



Somon: Somon, omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir balıktır. Omega 3 yağ asitleri, eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltan ve kıkırdak dokusunun esnekliğini artıran doğal maddelerdir. Ayrıca, somon D vitamini açısından da zengindir. D vitamini, kalsiyumun emilimini artırır ve kemik sağlığı için gereklidir. D vitamini eksikliği, osteoporoz ve osteomalazi gibi kemik hastalıklarına yol açabilir. Somonu haftada en az iki kez tüketmek, eklemleriniz için faydalı olacaktır.



Yulaf: Yulaf, lif açısından zengin bir tahıldır. Lif, bağırsak sağlığını korur ve toksinlerin atılmasını sağlar. Ayrıca, yulaf beta-glukan adı verilen bir çeşit lif içerir. Beta-glukan, bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihaplanmayı azaltır. Yulaf ayrıca, magnezyum, çinko, bakır ve selenyum gibi eklemler için önemli olan mineraller de içerir.