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İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor

İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe yeni bir zam yolda. Yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarının ardından mayaya da yüzde 40 zam geldi. Son gelen zamla birlikte aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması bekleniyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:36
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Ekmeğe zam kapıda! İstanbul'daki fırıncılar zam için hazırlanıyor

İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor
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İstanbul'da ekmeğe zam kapıda... Yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları altında ezildiklerini ifade eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" dedi.


CEZAYI GÖZE ALDILAR
İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL'ye çıkabilir. Aslında zam yetkisi Fırıncılar Odası ya da İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) ama fırıncılar cezayı da göze alarak yüzde 50 zamma hazırlanıyor. Çünkü elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından ayakta durmakta zorlanıyorlar. Bir de bunun üstüne mayaya gelen yüzde 40'lık zam fırıncıların sabrını taşırdı. Fırıncılar, en azından elektrik tarifelerinde sanayi yerine konut tarifesi istiyorlar.

"HER BİR FIRININ FATURASI KORKUNÇ ARTTI"
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı." diye konuştu.

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"BU VATANDAŞ NASIL 8 LİRA VERİP EKMEK ALACAK"
Bir fırıncı, "Ben de hiçbir şey anlamadım. Maya, 240 TL'den 350 liraya çıktı. Her şeye zam geldi. Şu anda yapacak bir şey yok. Devleti bekliyoruz. Bakalım devlet ne çözüm getirecek. Ekmeğin maliyeti şu anda en az 8 TL olmazsa kurtarmaz. Bu vatandaş nasıl 8 lira verip ekmek alacak, burada vicdan azabı çekiyoruz." dedi.
 

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Yorumcu
7.11.2022 12:11
Ekmek bulamayanlar Pasta yesin demeye az kaldı. Borclanarak yaratilan Balon ekonomisi bitti...  
 
serkanA
7.11.2022 11:42
tayyip simit dagıtıp yatıyla geziyor ülkey, batıran tayyibin keyfi yerinde.  
 
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