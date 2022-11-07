İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı

Patronlardünyası'nın haberine göre, Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücretin Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne kadar arttıracağı merak ediliyor.

Yandaş Sabah Gazetesi asgari ücretin 2023 yılı için 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret zammıyla ilgili bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuşmuştu.

AKP'li Numan Kurtulmuş'un ise, "Yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir" şeklindeki açıklaması asgari ücret 8 - 9 bin TL hatta 10 bin TL olacağına yönelik tahminleri desteklemişti.

Asgari ücretin ne kadar olacağına dair iktidara yakın Sabah gazetesinden kulis haber geldi. Gazete AKP iktidarının en düşük emekli aylığı ve asgari ücret planını açıkladı.

ERDOĞAN TOPLANTI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta AKP'li vekillerle toplantı yaptı. Toplantıda vekiller Erdoğan'a vatandaşların ücretlerde enflasyon artı refah payı verilmesi, en düşük emekli maaşı ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi yönünde beklentileri olduğunu iletti. Erdoğan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini her zaman söylediğini, bu yönde çalışmaların yapıldığını hatırlattı.

Toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde refah payının kaç puan olacağı netleşmiş olacak" diye konuştu.

BAKANLIK KARŞI ÇIKIYOR

Toplantı sonrası kulislerde dolaşan iddialara göre 'emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek' iddiasıyla AKP yüzde 5 ila 10 arası refah payı vermeyi düşünüyor. Buna göre 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı da yükselecek.

Ancak Çalışma Bakanlığı en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkartılmasına "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz." düşüncesiyle karşı çıkıyor. En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarmak yerine 3 bin 500 liranın yukarı çekilmesine dönük alternatifli bir çalışma yürütülüyor.

7 BİN 500 İLA 8 BİN ARASINDA

En düşük emekli aylığının yanı sıra kulislerde asgari ücret rakamı da konuşuluyor.

Gazetenin aktardığına göre kulislerde asgari ücretin 2023 yılı için 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.