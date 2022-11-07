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Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan iktidara enflasyon çağrısı. Sonunda ufak ufak isyan etmeye başladılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, iktidara “enflasyon muhasebesi” çağrıda bulundu... Hisarcıklıoğlu "Bu firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi." dedi...

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:20
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan iktidara enflasyon muhasebesi çağrısı

Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan iktidara enflasyon çağrısı. Sonunda ufak ufak isyan etmeye başladılar
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma iktidara “enflasyon muhasebesi” çağrısında bulundu.

"ARTIK ZORUNLU İHTİYAÇ"

Hisarcıklıoğlu mesajında, “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılmasına “Enflasyon Muhasebesi” adı veriliyor.

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Abdullah
7.11.2022 18:36
Ticaret odalarına zoraki kayıtları kaldırsınlar Üye aidatlariyla TOBB.un ortak olduğu ortaklıklar da aidat aldığı üyelerin hakkı yokmu. Kimsenin aklına böyle birsey gelmiyor mu.  
 
Abdullah
7.11.2022 18:33
Bir isyeri açıyorsun hem ticaret odasına, hemde ticaret borsasina kayıt olunuyor ve bunlara kayıt yapılıyor mecbur.Peki para kime aktarılıyor TOBB.a o ne yapıyor senin adına dilediğince istediği şirket  
 
Mehmet - İncesu
7.11.2022 18:30
Hayrola Rıfat abi. Şimdiye kadar neredeydiniz ?.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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