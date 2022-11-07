Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan iktidara enflasyon çağrısı. Sonunda ufak ufak isyan etmeye başladılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma iktidara “enflasyon muhasebesi” çağrısında bulundu.

"ARTIK ZORUNLU İHTİYAÇ"

Hisarcıklıoğlu mesajında, “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılmasına “Enflasyon Muhasebesi” adı veriliyor.