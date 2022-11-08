İstanbul'da ekmeğin fiyatı bu ay 7.5 tl olacak

Son zamanlarda gelen zam haberleri herkesin cebini olumsuz etkilerken, zamların ardı arkası kesilmiyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7.5 TL çıkabileceğini belirtti. Kolivar, ''Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı ev tipi fiyatlardan vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız'' açıklamalarında bulundu.

Cihan Kolivar'ın yaptığı açıklama ise şöyle;

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, “Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul’da 7,5 TL’nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı ev tipi fiyatlardan vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul’daki fırınların yüzde 80’i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı.”