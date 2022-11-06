2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislere sızan son rakam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 85,51 yükseldi. Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi beklenirken bu rakamın 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında olması bekleniyor.

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ve çalışanların durumlarının düzeltilmesi, enflasyona ezdirilmemeleri için verdiği talimat doğrultusunda yılbaşına dönük çalışmalar başladı.

Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.