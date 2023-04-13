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Ekmek ağacı sindirime iyi geliyor

Ekmek ağacı sindirim sistemine iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:57
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Ekmek ağacı sindirime iyi geliyor

Ekmek ağacı sindirime iyi geliyor
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ekmek ağacının faydaları dikkat çekti.

Ekmek ağacı, lif açısında zengin bir gıdadır. Bağırsak sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Aynı zamanda diyet programları için oldukça etkilidir.

SİNDİRİM SİSTEMİ NEDİR?

Sindirim sistemi, bir dizi organdan oluşan ve vücuda alınan besinlerin emilimini sağlayarak enerji oluşturan bir sistemdir. Vücudun ihtiyacı olan besinin alınmasını ve kullanılmasını sağlar. Bağırsak florası bakterilere sindirime yardımcı olurken sindirim sistemine sinir sistemi ve dolaşım sistemi organları da destek olur. Vücudun hayatta kalabilmesi için düzgün çalışmaya ve sağlığa ihtiyacı vardır. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve su vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini sağlayarak onu hayatta tutarlar. Fakat bu besinler vücuda alındığında direkt kullanılamaz ve bir dizi işlemden geçirilerek en uygun hale getirilmeli ve gerek olmayan kısımları vücuttan atılmalıdır. Vücuda alınan proteinler amino asitlere, yağlar yağ asidi ve gliserole, karbonhidratlar ise basit şekerler olan fruktoz, glikoz ve sakkaroza ayrışarak vücutta kullanılırlar.

EKMEK AĞACI NEDİR?

Dutgillerden; tropik asya adalarında yeti en ve her mevsimde mahsul veren bir bitkidir. Meyveleri ananasa benzer. İçeriğinde bol miktarda nişasta vardır. Meyve ve yaprakları yenir. Ekmek yapmak için de kullanılır.

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