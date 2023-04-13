Ekmek ağacı yüksek kolesterole iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ekmek ağacının faydaları dikkat çekti.

Ekmek ağacı kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olarak böylece yüksek kolesterol oranını aşağıya çekiyor.

KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, mumsu yapıya sahip bir lipid yani yağ türüdür. Kolesterol kanda bulunan, mumsu bir yapıya sahiptir. İnsan vücudunun sağlıklı hücreleri oluşturabilmesi için hücre zarlarının yanı sıra bazı hormonlar ile D vitamininin oluşturulmasında kullanmak üzere belirli bir miktar kolesterole ihtiyacı vardır.

EKMEK AĞACI NEDİR?

Dutgillerden; tropik asya adalarında yeti en ve her mevsimde mahsul veren bir bitkidir. Meyveleri ananasa benzer. İçeriğinde bol miktarda nişasta vardır. Meyve ve yaprakları yenir. Ekmek yapmak için de kullanılır.

EKMEK AĞACININ FAYDALARI

-Lif açısında zengin bir gıdadır. Bağırsak sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Aynı zamanda diyet programları için oldukça etkilidir.

-Bağışıklık sisteminin daha sağlıklı ve güçlü olmasına yardım eder.

-Kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olur. Böylece yüksek kolesterol oranını aşağıya çeker.

-Stresi dengelemeye yardımcı olur.

-Vücudun kanser ile mücadelesinde destek olur.

-Kalp damar sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

- Besleyicidir.

-Antioksidan yapısı oldukça fazladır. Antioksidan hücrelerin sağlıklı kalmasına yardım eder. Dış etkenlere karşı savunma oluşturur.