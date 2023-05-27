Ekmek zammı seçim sonrasına bırakıldı iddiası. 7-8 lira olacak

Buğday taban fiyatının açıklanması halinde 200 gram ekmeğin 5 liradan 7-8 liraya çıkacağı, bu nedenle açıklamanın seçim sonrasına bırakıldığı bildirildi.

Ekmek zammı seçim sonrasına bırakıldı iddiası. 7-8 lira olacak

T24’ün haberine göre, çiftçinin umutla beklediği buğday taban fiyat açıklaması, seçim öncesinde ekmeğe zam gelmesin diye seçim sonrasına bırakıldı.

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, buğday fiyatının açıklanmamasının arka planında ekmek zammının yattığını söyledi.

"7-8 LİRA OLACAK"

Ekmeğe seçim öncesi zam yapılmasını önlemek amacıyla fiyatın açıklanmadığını söyleyen Ataman, "Asgari ücret, elektrik, doğalgaz ve akaryakıttaki artışlar ekmeğin maliyetini olağanüstü artırdı. Büyük zam baskısı var. Seçimlerden sonra buğday fiyatı da açıklanınca ekmeğe zam kaçınılmaz olacak, 200 gram ekmeğin fiyatı 7 hatta 8 TL'ye çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"BUĞDAY FİYATLARI AÇIKLANINCA ZAM KAÇINILMAZ OLACAK"

Ataman ekmek maliyetinin yüzde 35'inin undan kaynaklandığını, buğday alım fiyatının 10,5 lira ve üzerine çıkmasıyla birlikte TMO destekli unun bile ekmeğin 7-8 liraya çıkmasını önleyemeyeceğini söyledi.

Ataman, zamlı unun ekmek zammını tetikleyeceğini belirtirken, "TMO ekmek fiyatlarının daha fazla yükselmemesi için fırınlara halen devlet destekli uygun fiyatlı un veriyor. Ancak yeni buğday fiyatının açıklanmasıyla tüm dengeler hızla yukarı yönlü değişecek, zam kaçınılmaz olacak. Bu nedenle ekmeğe gelecek zammı geciktirmek için fiyatın açıklanmadığını düşünüyoruz" dedi.

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