Ekonomik krizi inkar etmek için bin dereden su getirdi

Sokak röportajında konuşan bir kişi Türkiye’de yaşayan vatandaşların geçinememesinin sebebini gereksiz harcamalarına bağlayarak “Türkiye’de pahalılık yok” dedi.

Ekonomik krizi inkar etmek için bin dereden su getirdi

Sokak röportajına konuşan bir kişi, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin faturasını halka kesti.

Türkiye’de pahalılık olmadığını iddia eden kişi, vatandaşların gereksiz harcama yaptıklarını iddia etti.

“BOŞUNA KİMSE AĞLAYIP ZIRLAMASIN”

Zasparagas isimli YouTube kanalına konuşan kişi şunları söyledi:

"Eskiden bir evde bir kişi çalışırdı, bütün aile geçinirdi. Niye? Çünkü bu fuzuli masraflar yoktu. Şimdi 5 kişilik bir ailede 4 kişi çalışıyor yine geçinemiyor. Niye? Fuzuli masraf. IPhone bilmem kaç çıkıyor son modeli, 5 bin lira ucuz diye geceden kuyruğa giriyor millet. Sen geçinebilir misin daha Allah aşkına. Al tuşlu telefon veya akıllı telefonun ucuzunu al. Boşuna kimse ağlayıp zırlamasın, Aç arıyorsan Afrika'ya git. Türkiye'de ne açı.”

Paylaşılan video kısa sürede gündem olurken, vatandaşın verdiği röportaj sosyal medyada tepki topladı.

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