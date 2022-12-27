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Kütahya’da suya ve katı atık vergisine zam

Kütahya’da 2023 yılı için geçerli olacak su fiyat tarifelerine ve katı atık vergisine zam geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:26
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Kütahya’da suya ve katı atık vergisine zam

Kütahya’da suya ve katı atık vergisine zam
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Kütahya Belediye Meclisi 4. Dönem 11. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda alınan kararla, 2023 yılı için geçerli olacak su fiyat tarifelerine ve katı atık vergisine zam geldi.

SUYUN FİYATI 3,71’DEN 5,50 LİRAYA YÜKSELDİ

Kütahya'da yapılan zamla birlikte 2022 yılında 3,71 lira olan 1 metreküp su fiyatı 2023 yılı için 5,50 liraya çıkartıldı.

Su faturalarına endeksli olarak metreküp başına alınan evsel katı atık ücretleri de 1,5 liradan için 2,5 liraya çıkartıldı.

SU ÜCRETLERİ YÜZDE 48 ARTTI

Oransal olarak bakıldığında ise su ücretlerine yüzde 48, katı atık ücretlerine de yüzde 66 zam yapılmış oldu.

Bu durumda katı atık vergisi ve su fiyatı faturaya ortaklaşa yansıtıldığında bir metreküp su 8 lira oldu.

(ANKA)

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