İbrahim Kahveci'den AKP'ye zehir gibi sözler. Şarkıcı kadınları takip edenler fakir çocukları takip etmiyorlar

Art arda gelen festival ve konserlerin iptal edilmesi ve derinleşen ekonomik krizin ardından Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci’den dikkat çeken bir yazı geldi. Karar'da kaleme aldığı yazısında Kahveci "Şarkıcı kadınları takip edenler fakirliği ve beslenemeyen çocukları takip edemiyorlar" yazdı.

Ekonomist İbrahim Kahveci yazısında, içinde bulunduğumuz ekonomik buhranın neticesi olarak yetersiz beslenmeden kaynaklanan zeka geriliği görüldüğünü yazdı.

“ŞARKICI KADINLARI TAKİP EDENLER BESLENEMEYEN ÇOCUKLARI TAKİP ETMİYORLAR“

"Sabah makarna akşam makarna yiyen bir çocuk nasıl gelişim sağlayacak? Ama asıl sorun ne biliyor musunuz: Bu fakirliği görmek istemeyen dindar ve muhafazakar kesimde..." diyen İbrahim Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Şarkıcı kadınları çok sıkı takip edenler nedense fakirliği ve beslenemeyen çocukları takip edemiyorlar. Yoksulluk intiharlarını bile ‘Reisi zora sokmak için...' tanımına alıyorsak vicdani ve insani çöküşümüzü anlamış olur muyuz?

Devamında Kahveci, “Parayı kaybeder buluruz ama insanlığı ve vicdanı kaybedince yeniden bulmamız epey zorlaşacaktır.” Dedi.

“İHALELERİ TAKİP ETMEYENLER FESTİVALLERİ TAKİP EDİP, KIZLI ERKEKLİ YAN YANA GELMEYİ SUÇ SAYABİLİYOR”

Kahveci yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Devletin israfını yönetimin itibarına sayıp fakirlere de açlığı tavsiye edip porsiyonları küçültün demek neyin karşılığı olabilir? İhaleleri takip etmeyenler festivalleri takip edip, kızlı erkekli yan yana gelmeyi suç sayabiliyor... İyi ama yan yana gelen devlet-mafya ne olacak? 5’li çete diye anılan Hazine garantili müteahhitler yan yana nasıl geliyor?

Velhasıl bir çöküş yaşıyoruz ama bu çöküşün asıl yıkıcı tarafı zihniyet çöküşüdür."

Kahveci devamında ise "Sattığımız malın değeri artmıyor ama yabancılardan aldığımız malın fiyatı artıyor. Ucuza satıp pahalıya almamızın nedeni bilimsiz ve teknolojisiz kuruyan ekonomik modelimizdir. Ve bu anlayış sürdükçe kurumaya ve fakirliğe hızla devam edeceğiz." şeklinde yazdı.

FESTİVALLER ART ARDA İPTAL EDİLİYOR

Öte yandan, Türkiye’de her yıl yazın başlamasıyla birlikte yüzlerce festival, konser ve şenlik etkinlikleri düzenlenir. Müzik, dans ve eğlenceye gerek belediyelerin gerekse üniversitelerin düzenlediği programlarla doyasıya yaşanır.

Fakat bu yıl gerek hedef göstermeler gerekse başka nedenlerden dolayı birçok etkinlik iptal edildi.