İbrahim Kahveci iktidar değişmezse Türkiye'de ne olacağını açıkladı

Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ekonomist İbrahim Kahveci ekonomik kriz sebebiyle doğum oranlarının azalırken, boşanmaların arttığını belirtti. Kahveci "Yaşlı ve fakir bir ülke olacağımız artık kesin" dedi.

"KİMSE GÜLMÜYOR"

Türkiye'nin önüne çıkan fırsatları değerlendiremediğini belirten İbrahim Kahveci,”Kimse gülmüyor, herkes bir tedirgin halde. Korku ve umutsuzluk içinde adeta seçime kilitlenmiş bir bekleyiş hâkim oldu.İyi ama ya sonrası?” şeklinde açıkladı.

Kahveci “Kilidi açabilecek bir büyük değişim ve dönüşüm umudu var mı? Ya eskiye döneceğiz ya da yakın eskiye... Yarına giden bir tane somut aydınlanma göremiyorum... Günü kurtardık mı her şey güzel mi olacak?” dedi.

Devamında Kahveci, “Ne yapacağız? Hangi plan-programlar uygulanacak? Yol haritası ne?Bunlar sadece kısa vadeli çözümler değil orta uzun vadeli değişimleri içeren bir perspektif gerekiyor.” Şeklinde yazdı.

Büyük değişim programları gerektiğini belirten Kahveci “Adeta bir devrim dönemi... Uzak geçmişin ve yakın geçmişin özlemleri değil, büyük değişimci parlak bir gelecek.” Diye yazdı.

Kahveci yazısının sonunda şöyle dedi:

Ya yönetim başta olmak üzere değişim olmazsa ne mi olur? Kapatın kepenkleri ve dağ başına gidin... Ve evlatlarınıza ağlayın.

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Vatandaşın zamlar karşısında adeta beli büküldü. Her ay neredeyse zam üstüne zam geliyor. Asgari ücrete gelen ara zam ise ceplere girmeden eriyip gidiyor. Faturalar ve temel besin gıdaları vatandaşı zora sokmaya devam ediyor. Durum böyleyken vatandaşlar her geçen gün isyan ediyor. Peş peşe gelen zamların ardından vatandaşlar, sıfır eşyaların pahalı olması nedeniyle ikinci el eşya satan dükkanlara yöneldi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Dolar/TL, 18,40 seviyesinden işlem görmeye başladı.