Erdoğan'ın mitingi öncesi AKP ilçe başkanlığı 250 liralık market kartı dağıttı

AKP Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluştu. Urfa.com’da yer alan habere göre yüzlerce insanın sıcağın alnında ilçe başkanlığı önünde kuyruklar oluşturmasının sebebi ise 250 liralık market alışveriş kartı dağıtmaları oldu.

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir iddiada bulundu. Yanmaz, 15 Eylül’de Şanlıurfa’ya ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine insan toplamak amacıyla bu yardımların yapıldığını iddia etti.

Yanmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Recep Tayyip Erdoğan bey 15 Eylül de Şanlıurfa’ya gelecek. Kalabalık olmak adam toplamak lazım. Kimse kendiliğinden gelmiyor. O zaman 250 ₺ lik market kartı dağıtarak gelmelerini sağlıyorlar.."