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  • Erdoğan'ın mitingi öncesi AKP ilçe başkanlığı 250 liralık market kartı dağıttı

Erdoğan'ın mitingi öncesi AKP ilçe başkanlığı 250 liralık market kartı dağıttı

AK Parti Eyyübiye İlçe teşkilatının 250 TL'lik market çeki dağıtması uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. İddiaya göre yardım alan vatandaşlardan, Erdoğan'ın 15 Eylül'deki Şanlıurfa mitingine katılım için söz alındı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 18:31
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 18:58
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Şanlıurfa'da Erdoğan'ın mitingi öncesi AKP ilçe başkanlığı 250 liralık market kartı dağıttı

Erdoğan'ın mitingi öncesi AKP ilçe başkanlığı 250 liralık market kartı dağıttı
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AKP Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluştu. Urfa.com’da yer alan habere göre yüzlerce insanın sıcağın alnında ilçe başkanlığı önünde kuyruklar oluşturmasının sebebi ise 250 liralık market alışveriş kartı dağıtmaları oldu.

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir iddiada bulundu. Yanmaz, 15 Eylül’de Şanlıurfa’ya ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine insan toplamak amacıyla bu yardımların yapıldığını iddia etti.

Yanmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Recep Tayyip Erdoğan bey 15 Eylül de Şanlıurfa’ya gelecek. Kalabalık olmak adam toplamak lazım. Kimse kendiliğinden gelmiyor. O zaman 250 ₺ lik market kartı dağıtarak gelmelerini sağlıyorlar.."

 

 

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Öztürk
9.09.2022 19:07
Yazık çok yazık güzel vatanımın güzel insanlarına demek ki 250 tl ye bile muhtacız  
 
N.D
9.09.2022 19:03
Alin ama gitmeyin.  
 
Abbas
9.09.2022 18:58
Tüh be yakın olsa bizde alırdık  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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