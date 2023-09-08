Ekonomist Mahfi Eğilmez isyan etti: Bunlar krizden ne anlıyor acaba

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, seçim sonrası AKP'li troller tarafından kendisine yöneltilen "hani seçimden sonra kriz olacaktı" şeklindeki sorularına yanıt verdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez isyan etti: Bunlar krizden ne anlıyor acaba

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Türkiye'nin ekonomik gündemine dair yaptığı isabetli yorumlarla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Mahfi Eğilmez, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaptığı AKP iktidarının devamı halinde ekonomik kriz büyüyebilir şeklindeki yorumları nedeniyle trollerin hedefinde olduğunu söyledi.

Yaptığı paylaşımla trollerden kendisine gelen yorumlara isyan eden Mahfi Eğilmez, gerçekten de öncesinde yaptığı yorumlarda olduğu gibi bir ekonomik kriz içerisinde olduğumuzu söyledi ve bunu görmek için çok daha büyük alametlerin ortaya çıkmasına gerek olmadığını söyledi.

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İşte Mahfi Eğilmez'in o satırları:

Hani seçimden sonra kriz olacaktı diye soran bazı troller var. Enflasyon aylık bazda % 9 olmuş, dünyadaki ülkelerin çoğunun yıllık enflasyonunu geçmiş, adam hala hani kriz çıkacaktı diye soruyor. Bunlar krizden ne anlıyor acaba? Ejderhalar falan mı gelecek sanıyorlar?

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