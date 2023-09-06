Mahfi Eğilmez iktidarın Orta Vadeli Programını ciddiye almadı: olsa olsa temenni olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beştepe'deki OVP tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

Ekonomin 3 yıllık yol haritası da belli oldu.

Cevdet Yılmaz, OVP toplantısında dolar kuruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yılmaz, yılsonu dolar kurunun 30,40 TL, 2026 yılı için ise 47.79 TL olmasını öngördüklerini belirtti.

‘‘PROGRAM OLMAZ, TEMENNİ OLUR’’

Konuyla ilgili ekonomistler de yorumlar yaparken en çarpıcı yorum ise ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eğilmez, ‘yazılanlar program olmaz, temenni olur’ dedi.

Eğilmez paylaşımında ‘‘Orta Vadeli Program konusunda yazı yazıp yazmayacağımı soran değerli izleyicilere yanıtımdır: Yazmayacağım. Çünkü bir ekonomik göstergenin gelecek yıl ve sonraki yıllarda ne olacağına ilişkin tahminler yazılınca onun nasıl olup da öyle olacağı da yazılmalı ki ortada bir program olsun. Bir örnek vereyim: Mesela OVP'ye göre TÜFE'nin 2023 sonunda % 65 olması, 2024 sonunda yüzde 33'e düşmesi bekleniyor. Mantıklı bir hedef. İyi hoş da bu ne olacak da 65'den 33'e düşecek? Bu düşerken büyüme ve işsizlik olumsuz etkilenince ne gibi önlemler alınacak? Sıkı para ve maliye politikası uygulayacağız da düşecek demekle program olmaz. Faizi ne yapacaksınız ve ne zaman yapacaksınız? Bunu yazmadan ve taahhüt etmeden yazılanlar program olmaz, temenni olur. OVP'nin her tarafı bu tür temennilerle dolu. Öte yandan yapısal alan diye seçilen konuların hiçbiri ülkenin şu aşamada ihtiyacı olan yapısal reformları temsil etmiyor. Ülkenin en büyük ihtiyacı olan hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı reformunun öngörülmediği programda yapısal reformdan söz edilemez. Dolayısıyla OVP benim açımdan bir yazı konusu yapılabilecek bir belge değil’’ ifadelerini kullandı.