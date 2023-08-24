Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra Dolar’ın Euro’nun akıbetini açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın faizi yüzde 25’e yükseltmesinin ardından paylaşımda bulunurken, Dolar ve Euro’nun geleceği hakkında açıklama yaptı.

Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra Dolar’ın Euro’nun akıbetini açıkladı

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan sonuca göre faiz 750 baz puan artışla yüzde 25’e yükseldi. Faizler bir önceki toplantıda yüzde 17,5 seviyesindeydi.

‘YETERLİ OLMASA DA OLUMLU BİR ADIM’

Bu karar üzerine ekonomistlerin açıklamaları ve yorumları devam ederken ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Eğilmez, faiz artırımı kararını kısmen doğru olarak nitelendirirken, ‘‘MB politika faizinin % 25'e yükseltilmesi, faiz hala enflasyonun çok altında olsa da, insanlarda doğru politikalara dönüş umudu yarattığı için kurda gerilemeye yol açtı. Yeterli olmasa da olumlu bir adım. Yapısal reformlarla desteklenmesi gerekir’’ ifadelerini kullandı.

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YAPISAL REFORMLAR NELER?

Kendi sitesinden yapısal reformların neler olması gerektiği hakkında da yazan Eğilmez; faiz artırımıyla birlikte şunların yapılması gerektiğini örneklendirdi: ''eşzamanlı olarak hükümetin yapısal reformların ilk adımlarını attığını varsayalım. Bu adımlara örnek olarak mesela İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar kabul edildiğini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndan yürütmenin temsilcilerini çıkarmak için yasa teklifinin meclise sunulduğunu ve diğer yapısal reformların programının açıkladığını varsayalım. Bu, en güçlü yaklaşımdır. Bu adımlarla TL, yabancı paralar karşısında değer kazanır. Burada da kurun gerilemesi nedeniyle ihracatçı, faiz artışı nedeniyle de bankalar, tüketiciler ve reel sektör olumsuz etkilerle karşılaşır ama bu etkiler faizin kademeli artırılması nedeniyle ve yapısal reformların desteğiyle daha sınırlı kalır ve ülkeye yabancı yatırımcı girişi daha yoğun olur.''

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