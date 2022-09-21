Emekli vatandaş isyan etti. Bir kilo peynirin kilosu kaç lira Saray'daki gelsin de görsün

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ederken vatandaşlar da isyan ediyor.

Sokak röportajında geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen emekli bir teyzenin konuşmaları gündem oldu.

Emekli teyze, “Ah yavrum emekliler ölmüş de ağlayanı yok. Emekliler aç aç. Bir kilo peynirin kilosu kaç lira. Saray’daki gelsin de görsün, daha çıkıp konuşuyor. Hiçbir yerde çalışmamış bir yerden 150 milyon 60 milyon 70 milyon maaş alıyor. Bunların niye sorgusu yok ama fakire gelince tutuklarlar. Sorun bakalım hangi emekli tok.” şeklinde konuştu.

Devamında ise “Talebenin bir tanesi tablet alamamış ağlamış sizin gibi sordular neden ağlıyorsun diye. Çocuk demiş ki ben AKP’li değilim onun için tableti vermediler dedi. Utansınlar artık utansınlar çekilsin gitsinler. Yeter gayri. “ diyerek tepki gösterdi.

“Kimi destekliyorsunuz” sorusuna ise emekli vatandaş, “Kimseyi desteklemiyorum, desteklersem Kılıçdaroğlu’nu desteklerim” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığına isyan eden vatandaş, “1 kilo şeftali, 1 kilo erik ve zeytin 150 lira . 4000 bin TL emekli maaşım var onunla geçiniyorum. Elektrik, su, aidat, yakıt.. tek başınayım, elektrik kaç lira geldi. Ütüm yok bir şeyim yok. 400 TL elektrik faturası verdim ,150 lira su parası verdim” diye konuştu.

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Öte yandan iktidarın politikaları nedeniyle ekonomik kriz derinleşti. Asgari ücrete ara zam yapılsa da maaşlar vatandaşların cebine girmeden eriyor. Faturalar cep yakarken, temel gıda ürünlerine ise zam üstüne zam yağıyor. Durum böyleyken halk ekmek önlerinde ucuz ekmek kuyrukları oluşuyor, çay, yumurta, şeker kuyrukları da görüldü.