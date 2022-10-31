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Borsada manipülasyon iddiaları piyasaları sallamıştı. Kılıçdaroğlu: Görevden almalar yetmez milletten ne çalındığı derhal belirlenmeli

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevden alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "SPK'da görevden almalar yetmez" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:16
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Kılıçdaroğlu: SPK'da görevden almalar yetmez milletten ne çalındığı derhal belirlenmeli

Borsada manipülasyon iddiaları piyasaları sallamıştı. Kılıçdaroğlu: Görevden almalar yetmez milletten ne çalındığı derhal belirlenmeli
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ile SPK Üyesi Ali Akay bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı, yerlerine atama yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden alınmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "SPK'da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem!" dedi.

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