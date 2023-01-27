Ekran kartı alacaklar dikkat. Dolandırıcılığın böylesi görülmedi. Madenciler ekran kartını boyuyorlarmış

Geçtiğimiz günlerde Nvidia ve AMD yeni nesil ekran kartlarını duyurmuş olsa da, madenciliğin sona ermesi geniş bir ikinci el pazarı oluşturdu. Madenciler, ellerinde bulunan kartları satmak amacıyla yeni yöntemler geliştirdiklerini açıkladı. Şimdi de Brezilya merkezli iki Youtube kanalı, madencilerin kart üzerindeki yıpranma belirtilerini gizlemek için ekran kartlarını boyadığını ortaya çıkardı.

EKRAN KARTLARINDA MADENCİLİK BELİRTİLERİ GİZLENDİ

Kripto para madenciliği, kovid döneminde çip sorunu nedeniyle tedarik sorunları aşadı. Geçtiğimiz aylarda popüler kripto para birimi Ethereum'un Proof of Stake (Hisse Kanıtı) modeline geçiş yapması ise, pazarda yaşanan sorunları hafifletti.

Kripto para madenciliği tüm kartlarda olumsuz sonuçlara yol açıyor denilemez. Ancak uzun süreler ağır yük altında çalışan ekran kartlarının bellek yongalarında ısı kaynaklı sarı bir ton meydana geliyor. Iskandar Souza ve TecLab ise, madencilerin ellerinde bulunan kartları satmak ve daha az kullanıldığını göstermek amacıyla bu bellek yongalarını boyadığını keşfetti.

Yoğun kullanım ve onarım işlemleri, ekran kartlarının diğer bileşenleri üzerinde de izler bırakıyor. Fotoğraflarda da görülebildiği gibi merkezi işlemcinin etrafında renk solması ve çizikler, kartın müdahale gördüğünü bizlere gösteriyor.

Ekran kartı bileşenlerinde sarı bir ton gördükten sonra hemen sonuca varmak her zaman doğru olmayabilir. Ancak görünüşe göre madenciler, onarım geçiren ve yoğun kullanılan ekran kartlarını ellerinden çıkarmak için yeni yöntemler üretmeye devam edecek.