Donanım fiyatları artıyor. Oyunseverlere kötü haber

Tayvan merkezli şirket, TSMC, donanım fiyatları önümüzdeki yıl da artıracağını açıkladı. İddialara göre 3 nm üretim süreci ile birlikte fiyatlarında önemli bir artış yapmayı planladığını belirtti.

Ekran kartları ve işlemcileri fiyatlarına da zam yapılacak. Oyunseverler bu durumdan zararlı çıkacak kesim olacak.

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; AMD, NVIDIA ve Apple gibi markalara çip üreten TSMC bu anlamda oldukça güçlü durumda. Özellikle yeni nesil 3 nm üretim süreci söz konusu olduğunda TSMC’nin eli oldukça güçlü. Hâl böyleyken TSMC elindeki bu gücü kullanarak fiyatları da önemli oranda yükseltebilir.

Hem AMD hem de NVIDIA, tedarik konusunda sırtını TSMC’ye yaslamış durumda. NVIDIA’nın yeni ekran kartları RTX 40 serisinde fiyat artışları net bir şekilde görüldü. AMD ise üretim sürecinde 5 nm ve 6 nm teknolojisini kullanarak fiyatlarını biraz olsun daha düşük tutmayı başardı.