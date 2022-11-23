23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Donanım fiyatları artıyor. Oyunseverlere kötü haber

Çip üreticilerinden biri olan TSMC fiyatlarda artış yapılacağını açıkladı. Tayvan merkezli şirket, 3 nm üretim süreci sonrasında donanımlara zam yapacağını açıkladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:46
Takip Et

Çip fiyatlarına zam geliyor

Donanım fiyatları artıyor. Oyunseverlere kötü haber
+
Aa
-

Tayvan merkezli şirket, TSMC, donanım fiyatları önümüzdeki yıl da artıracağını açıkladı. İddialara göre 3 nm üretim süreci ile birlikte fiyatlarında önemli bir artış yapmayı planladığını belirtti.

Ekran kartları ve işlemcileri fiyatlarına da zam yapılacak. Oyunseverler bu durumdan zararlı çıkacak kesim olacak.

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; AMD, NVIDIA ve Apple gibi markalara çip üreten TSMC bu anlamda oldukça güçlü durumda. Özellikle yeni nesil 3 nm üretim süreci söz konusu olduğunda TSMC’nin eli oldukça güçlü. Hâl böyleyken TSMC elindeki bu gücü kullanarak fiyatları da önemli oranda yükseltebilir.

Hem AMD hem de NVIDIA, tedarik konusunda sırtını TSMC’ye yaslamış durumda. NVIDIA’nın yeni ekran kartları RTX 40 serisinde fiyat artışları net bir şekilde görüldü. AMD ise üretim sürecinde 5 nm ve 6 nm teknolojisini kullanarak fiyatlarını biraz olsun daha düşük tutmayı başardı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
1
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
3
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
4
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
6
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
7
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.