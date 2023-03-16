16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Özge Yağız'ın ablası güzelliği ile büyülüyor

Oyuncu Özge Yağız'ın ablası güzelliği ile büyülüyor

En son Baba dizisi ile izleyici karşısına çıkan Özge Yağız sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile büyüleyen Yağız ablası ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımını görenler çok şaşırdı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:28
Takip Et

Oyuncu Özge Yağız'ın ablası güzelliği ile büyülüyor

Oyuncu Özge Yağız'ın ablası güzelliği ile büyülüyor
+
Aa
-

Baba, Sol Yanım, Adını Sen Koy dizileri ile büyük beğeni toplayan Özge Yağız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kendinden söz ettiriyor. 25 yaşındaki güzel oyuncunun ablasını görenlerin benzerlik karşısında ağızları açık kaldı.

Adını Sen Koy dizisi ile oyunculuğa merhaba diyen Yağız, “Diğer yarım, neşem. İyi ki doğdun, iki ki bizimlesin. Yüzün hep gülsün su perisi ablam” notu ile ablasıyla olan fotoğraflarını paylaştı.

Güzel oyuncunun ablası ile olan benzerliği dikkat çekti. Başkent Üniversitesi mezunu olan Yağız’ın rol aldığı yapımlar arasında Yemin ve İçimizden Biri de bulunuyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
3
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
5
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
6
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
﻿Uzmanı rahim kanserine karşı en etkili tedbiri açıkladı
﻿Uzmanı rahim kanserine karşı en etkili tedbiri açıkladı
﻿Uzmanı rahim kanserine karşı en etkili tedbiri açıkladı
﻿600 yıllık konak depremde ayakta kaldı
﻿600 yıllık konak depremde ayakta kaldı
﻿600 yıllık konak depremde ayakta kaldı
﻿Altınordu'da Hasan Özer ilk maçına çıkıyor
﻿Altınordu'da Hasan Özer ilk maçına çıkıyor
﻿Altınordu'da Hasan Özer ilk maçına çıkıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.