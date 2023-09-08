Ekranlarda kavga eden Ersan Şen kuracağı TV için "Kavga edenler olmayacak" dedi

Ersan Şen’in kurduğu televizyon kanalı EKOL TV, Ocak 2024 yılında yayın hayatına başlayacak.

Kanal için binanın tutulduğu ve sektörde çalışan birçok isme teklif götürmeye hazırlanıldığı belirtildi.

Ekranlardaki hararetli tartışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ersan Şen’in televizyon kanalına ilişkin detaylar da gelmeye devam ediyor.

Kanal ile ilgili detayları Gazeteci Sina Koloğlu’na aktaran Ersan Şen, “Ekranda kavga edenler olmayacak” dedi.

Sina Koloğlu’nun X’ten (Twitter) yaptığı açıklama şu şekilde;

"Prof. Dr. Ersan Şen Hoca ekranın son dönem, en çok konuşulan ismi. Üslubu ile farklılığını ortaya koydu. Bazen abartılı bulundu ama, 'Hoca haklı' diyenler azımsanmayacak sayıdaydı. Ekrana hep 'dersini çok iyi çalışarak' Ersan Şen çıkıyordu. Ekran şöhreti sanırım kendisinin de hoşuna gitti. Birgün 'Hocamız kanal kuruyor' diye haber çıkınca doğrusu, şaşırmadım değil. Adı Ekol TV. Kendisine sordum 'Nerden çıktı bu televizyon işi?' diye.

'KENDİ ADIMA ULAŞACAĞIM HEDEFLERE ULAŞTIM'

'Kendi adıma ulaşacağım hedeflere ulaştım. Ama ülkemiz için dertlenen, bu toprakların daha fazla değer görmesi için mücadele eden biriyim. Bu alana ilgi duymam da bu durumla alakalı diyebilirim' diyor Ersan Hoca.

Kanal fikrinin alelacele verilmiş bir karar olmadığını söylüyor; 'Ekibimiz ile arkadaşlarımız düşünüp, tasarladığımız hazırlığını yaptığımı bir konu' diye ekliyor. Peki nasıl oluştu bu durum? 'Benim farklı medya kuruluşlarında çalışan yönetici, sunucu, gazeteci dostum var. Diğer taraftan, kendi çalışma arkadaşlarımla da oturup üzerinde çalıştık. O çalışmalar neticesinde, kanal fikri ortaya çıktı. Daha sonra, profesyonel bir ekip kurmak için kolları sıvadık' diyor.

'PARTİLERE MESAFELİ, GÖRÜŞLERE AÇIK'

'Haddinden fazla' haber kanalı mevcut. Ersan Hoca'ya 'Farkınız ne olacak?' diye sordum. 'Hiçbir siyasi partiye bir yakınlığımız veya uzak tutumumuz sözkonusu değil. Burada kritik yer, Devlete ve Millete olan bağlılık. Onun dışında, solcusu da sağcısı da bizim için aynı değerde' dedi.

SEKTÖRDE TRANSFER İŞARETİ

'Kimler olacak vitrin ismiler kimler?' diye sorduğumda; 'Ekran yüzleri konusunda isim vermem doğru olmaz, çünkü halihazırda birçoğu aktif olarak çalışıyor. Onların herhangi bir sıkıntı çekmesini istemeyiz' dedi Ersan Şen.

BİRAND'IN İZLERİ VE KAN GÖZ YAŞINA SINIR

Günlük akış felsefesi nasıl olacak? Şen, çerçeveyi çiziyor; '7/24 haber kuşakları ve tartışma programları yer almayacak. Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programında yaptığı, hepimizin hala izlediği belgesellere benzer işler de olacak' diyor. Ve bir konun daha altını çiziyor; '3. Sayfa haberlerine sınırlama gelecek'.

YENİ YILDAN ÖNCE PLATFORMLARDA YAYINDA

1 Ocak olarak duyurulmuştu. Ersan hoca; 'Belki 1 ay daha öne çekmek adına çalışmalarımıza hız kazandırdık. Ancak şu an için, yeni yılın ilk saatleri itibariyle merhaba diyebiliriz. Hem D-Smart’ta ve hem de Digitürk’te olacağız'.