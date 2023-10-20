Genel af yasası çıkıyor. Ersan Şen açıkladı

Editör: Abdullah Keleş

Sözcü TV yayınında konuşan hukukçu Ersan Şen bomba bir iddia ortaya attı.

Şen, programda genel "Af çıkacak mı?" sorusunu yanıtladı. Türkiye'nin 100'cü yılı olmasından dolayı genel af çıkmasını bekleniyor.

“MECLİSE GELMESİ AN MESELESİ

"Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Af çıkacak ben size söyleyeyim. Ama özel olacak ama genel ya da 3. tip denilen ceza indirimi şeklinde ancak bu tüm suçları kapsamayacak ve Anayasa Mahkemesi'ne bu mesele gidecek. Af düzenlemesinin kapsamı genişler mi bilinmez, geçmişte örnekleri oldu Rahşan Affı zamanında.

Şunu net söyleyebilirim ki, 29 Ekim 2023 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti bir af düzenlemesi görecek.

ESKİ BAKAN ÇALIŞMA YOK DEMİŞTİ

2023 yılının ilk haftalarında televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile buluşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan merakla takip edilen genel af konusuyla ilgili soruya net bir yanıt vermişti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde herhangi bir infaz yasası düzenlemesinin gündemde olup olmadığı sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı, "Herhangi bir infaz düzenlemesi çalışması yok" ifadelerini kullanmıştı.