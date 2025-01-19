Ekranlardan bir ‘Kan Çiçekleri’ geçti

Kanal 7’nin ilgiyle izlenen günlük dizisi ‘Kan Çiçekleri’, önceki gün (17 Ocak) yayınlanan 434. bölümüyle final yaptı.

Başrollerini Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş’ın paylaştığı dizi, 5 Aralık 2022’de ekran yolculuğuna başlamıştı. 4 kez ‘Dalya’ diyerek büyük bir başarıya imza atan dizinin bu başarısına şapka çıkartılır. Dizide Dilan karakterine hayat veren Yağmur Yüksel ile Baran rolünü canlandıran Barış Baktaş, kariyerleri için önemli bir iş çıkardılar. Özellikle ikilinin sosyal medyadaki hayranlarının sevgisini takdir ediyorum. Oyunculuklarıyla başarılarını ispatlayan ikiliye sevenleri, her zaman desteklerini hissettirdiler. Dizinin final kararının alınmasının ardından çekimlerini tamamlayan Barış Baktaş, ayağının tozuyla TRT 1’de Pazartesi akşamları ekrana gelen ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna katıldı. ‘Börü’ karakteriyle geçen hafta da izleyici karşısına çıktı. Yağmur Yüksel’in de ilerleyen günlerde güzel projeler ile sevenleriyle buluşacağına inanıyorum. Çünkü, o da televizyon izleyicisinin aradığı isimlerden birisi oldu.

Yağmur Yüksel, Barış Baktaş ve diğer oyunculara bundan sonraki işlerinde başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. 3 sezon boyunca keyifle izledik.

Hande Yener ile Lil Zey’in ‘Sahipsiz’i

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hande Yener, rap müziğin özgün seslerinden Lil Zey ile düet şarkısı ‘Sahipsiz’i Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri Hande Yener, Lil Zey ve Görkem Yılmaz’a ait şarkının müziği Hande Yener, Misha ile Zeynep Tanyalçın imzası taşıyor. Melih Kun’un yönetmenliğinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da çekilen şarkının klibi, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

‘Sahipsiz’ sadece bir şarkı değil; aynı zamanda müziğin evrensel gücünü, çeşitliliğini ve sınır tanımazlığını kutlayan bir manifesto niteliği taşıyor. Oldukça enerjik ve eğlenceli bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

‘Sırdaş’, Berlin’de görücüye çıkacak

Saadet Işıl Aksoy’un başrolünde yer aldığı, Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Sırdaş’ (Confidente), 13-23 Şubat’ta gerçekleştirilecek Berlin Film Festivali’nde yer alacak. Film, aynı zamanda dünya prömiyerini festivalin Panorama bölümünde yapacak.

Filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.

‘Sırdaş’ta genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy’un canlandırdığı Arzu karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olaylar konu alınıyor.