﻿Ekrem İmamoğlu davasını düşürecek 2 yargı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanına Süleyman Soylu'nun "ahmak" suçlamasına karşılık "ahmak" yanıtı verdi.

Savcı "YSK üyelerine dedin" gerekçesiyle dava açtı.

Birileri (!) 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hâkimi Hüseyin Zengin'e dediler ki;

- "İmamoğlu'na siyasi yasak doğacak mahkumiyet vereceksin. Biz istinafı da ayarladık, kararın onaylanacak…"

Hakim Zengin dedi ki;

- "Hayır, bu dosyadan o ceza çıkmaz…"

Hakkında Hakyolcu iddiaları olan 1. Daire başkanı Halil Koç devreye girdi ve hakim Hüseyin Zengin Samsun'a sürüldü.

Yerine hakim Mehdi Komşul şu kararı verdi:

- "Ekrem İmamoğlu sen bu sözleri heyet halindeki Yüksek Seçim Kurulu'na söyledin. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak…"

Bu siyasi kumpasın hukuki değil siyasi olduğunu YSK'ya yönelik 2 ayrı yargı kararı ile açıklayacağım.

BİRİNCİSİ:

"40 AKP milletvekili ile görüşüyoruz…" başlıklı ve 12 Ocak 2021 tarihli Yeniçağ yazımda bazı bölümleri şöyle:

"Gelecek Partisi kurucularından Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve heyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilciğini ziyaret etti.

- Soru: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?

Selçuk Özdağ: "Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hakimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir.

'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AKP iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu.

2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı.

Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı.

Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hakim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez."

- Soru: Bazı partilerin liderleri YSK başvuruyu kabul eder diyorlar. Kabul ederse tavrınız ne olur?

Selçuk Özdağ: "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu Bingöl'de size verdiği demeçte, 'Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan 3. Kez aday olamaz' diye net tavır koydu.

Bu mesaj ve tavır elbette YSK üyelerine de önemli bir mesajdır.

Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan'ın 3. Kez aday olmak için başvuracağını hiç sanmıyorum.

Diyelim ki başvurdu ve diyelim ki YSK bu başvuruyu kabul etti.

Biz de Gelecek partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz.

81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz.

Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz.

Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar.

Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz…"

Değerli okurlarım,

Yandaş medya bu yazımdan bu alıntıları yaparak şöyle yayın yaptı:

- "Selçuk Özdağ YSK üyelerini tehdit etti"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Özel Soruşturma Bürosu" tarafından "Kamu Hukuku" soruşturması yapılması talimatı verdi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut Cihangir'in talimatı ile Selçuk Özdağ ve ben polise ifade verdik.

Cumhuriyet savcısı Cihangir gerekli soruşturmayı tamamlayarak 43 maddede değerlendirdiği kararını şöyle sonuçlandırdı:

- "43- Şüphelinin mülakat içeriğinde yer alan beyanatlarının değerlendirilmesinde; kendisine seçimlerle ilgili sorulan soruya verdiği yanıtların ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu oluşturmadığı, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin bulunduğuna ilişkin somut bir delilin bulunmadığı, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı hukuken değerlendirilmiştir.

II)NETİCE VE KARAR:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1) Şüpheli hakkında kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA CMK'nın 172. maddesi gereğince karar verildi. 05/07/2022"

İKİNCİSİ:

16 Nisan 2017 referandumunda YSK'nın 2,5 milyon mühürsüz oyu kabul ederek Türkiye'de rejim değiştirmesi kararı üzerine henüz İYİ partiyi kurmayan Meral Akşener Antalya'da "Milliyetçi Meslek Adamları Birliği" tarafından düzenlenen iftar yemeğinde dedi ki;

- "Amla biz bilemedik ki hakem sahtekarmış, hırsızmış.

YSK yani hakem hem sahtekar çıktı hem şike yaptı.

1950'de oyların güvenli kullanılması ve sayımı için kurulan YSK'nın sahtekârlığı yüzünden kaybettiğimiz referandumun meşruluğu tartışılıyor…"

O günkü YSK üyelerinin tümü Kamu Görevlilerine hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Türk Ceza Kanunun (TCK) 125/1,3-a ve 125/5 maddeleri delaletiyle 43/1 53/1 maddelerine istinaden siyasi yasak da konulması için dava açtı.

Antalya Asliye Ceza Mahkemesi 23 Kasım 2021'de 442 gün Adli Para Cezasına (8.840-TL) hükmetti.

Siyasi yasak getirmedi.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu ve şu talepte bulundu:

- "Burada üyelere değil, TCK 301 kapsamında yargı organını aşağılama var mı? Bunu incelemelisin onun için de önce Adalet bakanlığından soruşturma izni almalısın."

Cumhuriyet savcısı dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e izin için başvurdu.

Adalet Bakanlığı şöyle yanıt verdi:

- "Suç isnat edilen sözlerin TCK 301 kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil soruşturmaya yer yoktur…"

Akşener ceza da siyasi yasak da almadı…

Başkan İmamoğlu,

Bu iki yargı kararını avukatların savunma dosyasına "delil" olarak koysunlar…