Evlilik kredisinde başvuru tarihi ve şartları belli oldu. Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de

48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi için yeni gelişme yaşandı. Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir şekilde kurulan fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'sinin aktarılacağı belirtildi.

YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

Aile ve gençlik fonu adı altında gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri desteklenecek, aile kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi verilecek.

Fonun yönetim kurulu hazine ve maliye, aile ve sosyal hizmetler, gençlik ve spor, enerji ve tabii kaynaklar ile sanayi ve teknoloji bakan yardımcılarından oluşacak.

15 ŞUBAT'TA BAŞVURULAR AÇILIYOR

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cuma günü uygulamanın detaylarını paylaştı. Bakan Göktaş, başvuruların 15 Şubat’tan itibaren alınmaya başlanacağını söyledi. Göktaş, 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi için deprem bölgesinde yaşayanların öncelikli olacağını açıkladı.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Bakan Göktaş, başvuruların Bakanlığın "Aile.gov.tr" internet sitesinden yapılacağını açıkladı. Göktaş, “Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını söyleyen Göktaş, “Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.