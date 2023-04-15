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İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Artık mülakat yok’ dedi. Acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hak yediniz?

İmamoğlu, Erdoğan’ın mülakatı kaldırma vaadini diline doladı: "Sayın Cumhurbaşkanı 'Artık mülakat yok’ dedi. Acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hak yediniz?"

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:45
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İmamoğlu Erdoğan'ın 'mülakat' vaadine yanıt verdi

İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Artık mülakat yok’ dedi. Acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hak yediniz?
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Editör: Oğuz Ok

İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Giresun'daki “Halk Buluşması’na” katıldı.

"Bu seçimi bize oy vermeyenler için de kazanacağız" diyen İmamoğlu, "Memleketimin insanlarına hukuku tesis etmeden vereceğiniz hiçbir vaadin geçerliliği olmaz. ‘Artık mülakat yok’ demek yani siz, acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız. Kaç milyon kişilik insanların hakkını yediniz. 21 yıl sonra mı aklınıza geldi artık mülakat yok demek.” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, sosyal yardımları 5 katına çıkardıkları söyleyerek, “Bakın 4 yıldır bu kardeşiniz İstanbul’da görev yapıyor. Allah şahit, bir Allah’ın kulunu bir başkasından ayırt etmedik. Hizmetimizi eşit yaptık. Ekonomimizin zor günlerinde, kadınlara çocuklarımıza sahip çıktık. Ne demişlerdi? Bunlar gelince yardımları keserler demişlerdi. 5 katına çıkarttık.” dedi.

“Biz insanlarımızı yoksulluğa mahkum etmeye değil, zengin yapmaya geliyoruz.” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

Gençlerimizin sesinin kısıldığı bir Türkiye değil, gençlerimizin sesinin gür çıktığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Bir avuç insanın iktidarı değil, milletin iktidarı geliyor.

Devletin başındaki insanın çocukları, gençleri yetişkinleri, hanımefendileri beyefendileri fırçaladığı, bir dönem değil, Atatürk’ün gözünün içine baka baka dinlediği gibi bir dönem geliyor.

Bu toprakların her karışı, bu memleketin güzel evlatlarının malı. Onun için bizimle görüşemeyen insanlar, partizanlığı dibine kadar yaşayan insanlar. Memleketin partisi olur mu?

Size söz. Biz bayramları bayram gibi yaşatacağız size.

Önümüzdeki bayram, bizim hükümetimizde bayram primini emeklilere 15 bin lira olarak vereceğiz 15 bin lira.

"SEÇİMİ BİZE OY VERMEYENLER İÇİN DE KAZANACAĞIZ"
'Benim gibi düşünmüyor' diye asla kimseye kızmayın. Biz o partiye oy vermeyenler için de seçim kazanacağız. Onları da huzura erdireceğiz.

Çok ağırlarına gidiyor benim ülkenin farklı yerlerine gidip gezmem. Çatlayın da patlayın kardeşim hiç önemli değil.

Ben İstanbul’da işimi ihmal etmiyorum. İstanbul’da her hafta 10 açılış yapıyoruz.

Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Asla ayrışmayacağız asla. Oyumuzun yeri belli.

İki. Sandığa çok çalışacağız, coşa coşa koşa koşa, milletin oy kullanması için o sandığa hep birlikte gitmeye hazır mıyız?

Bir oya bile zeval gelmeyecek. Her oyu korumaya hazır mıyız?

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