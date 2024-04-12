Ekrem İmamoğlu Trabzonspor'da

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek ve hemşerileriyle bayramlaşmak üzere Trabzon’a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski yöneticisi ve Divan Üyesi olduğu Trabzonspor'u ziyaret etti.

Ziyarette Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ekrem İmamoğlu, Asbaşkan Zeyyat Kafkas nezdinde Trabzonspor camiasının Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Asbaşkan Kafkas nazik ziyaretleri için İmamoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından Ekrem İmamoğlu'na günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de Başkan İmamoğlu'na bakır fincan takımı hediye etti.

Ekrem İmamoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’yı da makamında ziyaret ederek tebrik etti, görevinde başarılar diledi.