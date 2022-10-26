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Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 22:00
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Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'a ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'a ziyaret
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazasında yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

İmamoğlu daha sonra yaralı madencilerin aileleriyle görüştü. İmamoğlu, madenci aileleriyle görüşmesinde "Aileler, çok güzel bir ortamda, çocuklarıyla beraber. Çok değerli bir ev sahipliği yapıyor Başhekimimiz, kurumumuz. Sizler, hepimize emanetsiniz. Elbette kayıplarımız bizi çok üzdü. Derinden üzdü. Hepimizin başı sağ olsun. Ama kurtulanlar da bizim tabiri caizse buruk sevincimiz oldu. Onları da bir an önce sağlığıyla kucaklamak istiyoruz" ifadesini kullandı. (AA)

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Erkan
26.10.2022 22:49
Ekrem abi adam gibi adamdır alın size en basit örneği ..  
 
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