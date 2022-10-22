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Binali Yıldırım’a doku nakli yapıldı. Detayları Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan’da kaza geçiren Binali Yıldırım’a doku nakli yapıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 12:06
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Binali Yıldırım’a doku nakli yapıldı. Detayları Fahrettin Koca açıkladı

Binali Yıldırım’a doku nakli yapıldı. Detayları Fahrettin Koca açıkladı
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı yapıldığını bildirdi.

"DOKU NAKLİ AMELİYATI BAŞARILI ŞEKİLDE YAPILDI"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret ettikleri fotoğrafa da yer verdi.

"ŞAMİL AYRIM VÜCUDUNDAKİ KIRIKLAR SEBEBİYLE TEDAVİ ALTINDA"
Sosyal medya hesabından, aynı kazada yaralanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Azerbaycan'da Binali Yıldırım'la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

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Özlem Yakışır
22.10.2022 12:25
Çok şahane hanımlar diş implantı bile yaptıramıyor. Maamafih diş doktorlarının onda dokuzu pek becerikli değil. Yandı harika dertli hanımefendiler. Kötüler zaten yaşamasın. Biktık hepsinden.  
 
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