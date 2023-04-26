Ekrem İmamoğlu’ndan ‘winner ceket’ göndermesi ‘Ben her yazdığınız kelimenin anlamını biliyorum, bazıları anlamıyor ama’

İmamoğlu, konuşmasında "Burada olağanüstü güzel mesajlar var. Ben her yazdığınız kelimenin anlamını biliyorum. Bazıları anlamıyor ama ben biliyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki gençlik programında bulunan bir pankartta yazılı "Yağmurlu bir günde gördüm seni, üzerinde winner ceket vardı" tepki göstermiş "Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" demişti.

Erdoğan’ın kendisine açılan 'winner ceket' pankartının anlamını bilmediği ortaya çıktı ‘Ben yerli ve milliyim onları giymem’