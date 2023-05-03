Ekrem İmamoğlu: Döver gibi söver gibi konuşan insanların dönemi bitti

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Ordu’da bir miting gerçekleştirdi.

Programda ilk olarak, konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, kürsüye geldi.

Bir devrin bittiğini belirten İmamoğlu, “Somurtan insanların dönemi bitti. Döver gibi söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor, gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli. Devletin vicdanını, şefkatini, adaletini vatandaşına gösteren bir dönem geliyor. Onu yaşatacak olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sandıkta oylarımıza sahip çıkacağız. Görev almaya hazır mıyız?” şeklinde konuştu.

“HER YOL MUBAHTIR ANLAYIŞI VAR BUNLARDA“

Vatandaşlara seslenen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hatırlayın bu meydanda 2019’da demokrasi desteği verdiniz. Bu kardeşiniz Ordu’nun desteğini asla unutmayacak. 2019’da İstanbul’daki seçimi milletimizin güçlü desteği ile kazanmıştık. Anamın ak sütü gibi helal bir seçim kazanmıştık.

Ama ne yaptılar? Her yol mubahtır anlayışı var bunlarda. Kazanmak için… İftira yalan var. Ve bundan vazgeçmiyorlar. Çaldılar dediler, millete hırsız dediler. Peki, ne oldu? Yargılama yaptılar, soruşturma açtılar. Bir tek kişi hakkında bir tutuklama olmadı. Devletin en üst tepesinden siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar, bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular.

Bir bayram memleketime geldim, mezarımı ziyaret ettim. Karadenizli hemşerilerimle bayramlaşacağım dedim. Son durak Ordu’da bu muhteşem kalabalığı unutmuyorum.”

“HALA AKILLARI BAŞLARINA GELMEDİ”

“13 bin 500 oyu yeterli bile görmeyin! Seçim bir oyla bile kazanılır. Millet 806 bin oy ile okkalı bir demokrasi tokadı attı. Hala sendeliyorlar. Hala akılları başlarına gelmedi. Neymiş? Darbeciler. Onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa ‘darbe’. Hadi oradan, hadi oradan!”

“SIRTINIZI BU MEMLEKETİN GENÇLERİNE YASLAYIN YETER”

“Bu seçim başka bir seçim. Bu seçim sadece bir seçim değil. Partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim burada gördüğümüz pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi. Onların geleceğinin seçimi. Annelerin babaların çok titiz davranması lazım. Sırtınızı bu memleketin gençlerine yaslayın yeter. Onların temel duygusu adalet. Gençler, hak yemem ama hakkımı da yedirmem diyor. Bize böyle gençlik lazım. Bu seçim tarihi bir seçim. Asla ama asla fire vermeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız.”

“MİLLETİN EVLATLARINDAN FAYDALANACAĞIM”

“Oylarımızı Millet İttifakı’na kullanacağız. Oylarımızı ‘her şeyi ben bilirim’ akla değil. ‘Kimseyi tanımam, milletin evlatlarından faydalanmam, bir avuç insandan eş dost faydalanırım’ akıldan değil. Milletin evlatlarında faydalanacağım. Ben bu milletin geleceğini milletimizle birlikte kuracağım. Yeni bir gelecek inşa edeceğim. Devlet insanı erdemli bir insan, hayatını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğiz.”

“KARADENİZ’DE TEK”

“Akla Ordu denilince çok güzel şeyler geliyor. Fındığı tabii ki biliyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’nun çok değerli fikirlerini dinleyeceksiniz. Yazıyor orada 4 dolara fındığı bağlayalım. Bu bölgede tarım ama daha ötesi turizmi. Dünya güzeli Ordu’nun dünyaya açılan bir kapı olması. Ve o güzel kıyıların korunmuş olması. Karadeniz’de tek! O güzel sathı Ünye’den bu tarafa Perşembe virajlarını koruduğu için bütün Ordulara minnet duyuyorum.”

“BU COĞRAFYAYI ÇAĞDAŞ UNSURLARLA DONATACAĞIZ”

“Bu coğrafyayı çağdaş unsurlarla donatacağız ama doğayı da koruyacağız. Dünyada örnekleri var. Bütün ilçelerde gelişmiş kent özelliğinin kurgulanması için öncü adımlar atacağız. Yoğun bir mücadele içinde olacağız. 15 Mayıs’ta başka bir dönem başlayacak. Aklın bilimin ışığında, milleti yanıltmayan, milletle birlikte düşünen, millet adına seçilmiş kim ise partisine bakmaksızın, onlarla çalışan, onları dışlamayan yeni demokrat bir düzeni başlatacağız. Kentlerimizi ayağa kaldıracağız.”

“SAMSUN-SARP TREN YOLUNU BİZ BAŞARACAĞIZ”

“Doğu Karadeniz’in en çok ihmal edilen konularından birisi Samsun-Sarp tren yoludur. Bu tren yolu belki de Karadeniz’in hayatını değiştirecek. Lastik tekerlekli araçların dışında birçok unsurlarıyla bu bölgeye kalite katacak. Bu tren yolunu başaracak olan hükümet 15 Mayıs’ta anahtarı teslim edeceğiniz Millet İttifakı hükümetidir. Biz başaracağız. Size söz veriyoruz biz başaracağız.”

“GENÇLERİMİZİ KENDİ MEMLEKETLERİNDE ÜRETEN GENÇLER HALİNE GETİRECEĞİZ”

“Gençlerimizin, Ordu’da iş kurduğunda mutlu olduğu, sosyal yaşam olarak tatmin olduğu, hayatlarını bu coğrafyada geçirebileceği bir kent vadedeceğiz. Onlara fırsatlar tanıyacağız. Onlar bir sınav mülakat düzeni içinde yok olup gitmeyecekler. Onlar çalıştığında ben hakkımı alırım diyecekler. Emek verirsem hak ettiğimi bu devlet bana verir diyecekler. Göreceksiniz bunu başaracağız. Gençlerimizi kendi memleketlerinde üreten, geleceğini, ailesini kuran gençler haline geleceğiz. Hiç şüphe duymayın vatanın her yeri cennet.”

“15 MAYIS SABAHI TIPIŞ TIPIŞ EVLERİNE YOLLAYACAĞIZ“

“Bugünün hükümeti dönemi bitmiş hükümet. Bu hükümet dönemlerini tanımladı. Çıraklık dedi, ustalık dedi, kalfalık dedi. Hatta bu son dönemini, 2018’den sonra şahlanış olarak tanımladı. Bak, bak, bak. Nasıl bir şahlanma. Biz bugün kendi koydukları kişi başı gelirin 3’te 1’ine düştük. En doğru zamanları o çıraklık dedikleri dönemde. Ama kendisi için konuşmuş ‘çıraklık, ustalık, kalfalık’ diye. Çıraklık dediği düzende, etrafında gerçekten akıl birliği yaptığı bir mekanizma vardı. Sonra başka bir döneme evrildi. Şimdi nasıl bir duruma düştü. Kendi bakanları bile onunla çalışmak istemiyor. Çağırıyor, gitmek bile istemiyorlar. Bir gün bile durmamaları lazım. Bunlar hata üstüne hata yapıyorlar. Geleceğimizi karartıyorlar. Sizlerin sayesinde 15 Mayıs sabahı tıpış tıpış evlerine yollayacağız.”

“ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

“Sabah iki bine yakın gencimize İstanbul’da geleceğin liderleri diye bir programda konuşma yaptım. Sonra Adıyaman’a, Kahta’ya gittim. Oradaki vatandaşlarımızın selamlarını getirdim. Şimdi sizinleyim, doğduğum topraklardayım. Birazdan ayrılacağım, sizin selamınızı Gebze’ye götüreceğim. Hepimiz çok çalışıyoruz. Başta 13. Cumhurbaşkanımı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer 5 partinin liderleri çok çalışıyorlar, her birine çok teşekkür ediyorum.”

“DÖVER GİBİ, SÖVER GİBİ KONUŞAN İNSANLARIN DÖNEMİ BİTTİ”

“Sizi müreffeh bir Türkiye’yle buluşturacağız. 15 Mayıs bir Millet İttifakı hükümeti değil, milletin iktidarı olacak. Gecenizi gündüzünüze katın. Somurtan insanların dönemi bitti. Döver gibi söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor, gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli. Devletin vicdanını, şefkatini, adaletini vatandaşına gösteren bir dönem geliyor. Onu yaşatacak olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sandıkta oylarımıza sahip çıkacağız. Görev almaya hazır mıyız?”