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İmamoğlu'nun avukatı açıkladı: Savcı istinafa gidecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, savcı Furkan Okudan'ın 'Hükümdeki bir kısım hatalar ve eksiklikler’ gerekçesiyle istinafa gideceğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 22:20
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı savcının istinaf gideceğini açıkladı

İmamoğlu'nun avukatı açıkladı: Savcı istinafa gidecek
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası sonrası İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, savcı Furkan Okudan'ın 'Hükümdeki bir kısım hatalar ve eksiklikler’ gerekçesiyle istinafa gideceğini açıkladı.

"4 YIL ÜSTÜ CEZA İSTEYEBİLİR"

Savcının istinaf kararını Halk TV yayınında duyuran yazar Necati Özkan, savcının cezayı az bularak "4 yıl veya üzeri" bir hapis cezası isteyebileceği yorumunu yaptı.

Özkan, savcı Furkan Okudan'ın talebini okuyarak şöyle aktardı:

"Usul veya yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle, zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir."

Özkan, İmamoğlu kararında istinafa gidilecek olmasına tepki göstererek, "Türkiye'de hukukun geldiği durum içler acısı" dedi.

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