Meral Akşener'den dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı

Altılı masa liderleri ve İstanbullular İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası İmamoğlu ile dayanışmak için Saraçhane'de bir araya geldi. Miting sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den dikkat çeken fotoğraflı Ekrem İmamoğlu paylaşımı geldi.

Binlerce İstanbullunun katıldığı Saraçhane mitinginde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir sırasıyla birer konuşma gerçekleştirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener hem konuşmasında hem de miting sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda aynı cümlenin altını çizdi:

"İstibdatın karşısında 85 milyon senin yanında"

Akşener'in bu paylaşımına ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beğeni gelmesi dikkat çekti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de gerçekleştirilen miting sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, "Millet, iradesine sahip çıktı. Bugün Saraçhane'de bu iradeye sahip çıkan kıymetli liderlerimize, vekillerimize, belediye başkanlarımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İstanbullulara teşekkürler. Hiçbir yargı oyunu, hiçbir engelleme çabası bizi yolumuzdan döndüremez." notunu düştü.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasının ilgili kısmında şöyle konuşmuştu: "Evet, gençler diyor ki yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. Haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar, cezalandırsalar da bu ses, bu yürek, bu demokrasi aşkı, bu sandıkta verilecek cezanın ortaya konduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbul'un dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'de görüyoruz. "