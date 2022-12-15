İBB Meclisi'nde İmamoğlu gerilimi: Siz 2023 seçiminin hesabını yapıyormuşsunuz

İBB Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşimi Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda Birinci Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası tartışıldı.

MHP Grup Başkanı ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, öncelikle Başkan İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini sunarken, miting alanları varken Saraçhane Binası önünde gösteri yapılmasını eleştirdi. Yılmaz şunları söyledi:

"Gösteriler, nümayişler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Kamu hizmet binası olan meclis binası önünde dün olduğu gibi bugün de bir gösteri yapılacak. Yenikapı ve Maltepe Miting Alanı varken, kamu hizmet binası önünde yapılmasının doğru olmadığını, trafiği kilitlediğini ve İstanbullu vatandaşları zora soktuğunu belirtmek istiyorum.”

AKP Grup Başkanı Tevfik Göksu da alınan kararın nihai olmadığını, yargı sürecinin devam ettiğini ve İBB Başkanı ile ilgili kesinleşmiş bir mahkumiyet ve siyasi yasaklamanın söz konusu olmadığını söyledi. Göksu, "Üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Ancak, otobüsün üstündeki sevinci görünce kelimelerin yetersiz kaldığını görüyorum” dedi.

“YANINDAYIZ İMAMOĞLU"

CHP Grup Başkanı Doğan Subaşı ise yargılanan ve ceza alan İBB Başkanı’nın nasıl seçildiğini 84 milyonun bildiğini belirterek şunları söyledi:

"Yargılanan ve ceza alan kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır, burası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İBB Başkanı’nın nasıl belediye başkanı seçildiği sadece bu mecliste olanlar değil, 84 milyon insanımızın bildiği bir süreçtir. Sandık Kurul Başkanlarına yasa dışı örgüt üyesi olduğunu söylediler iddiasıyla davalar açıldı. Bir tane ceza çıkmadı. Bunun taraflarını biliyoruz. Burada ‘teşekkürler gönül belediyeciliği kazandı’ gibi laflar söylendi. Sandık iradesi, biz buraya saygı duyarız yok milli iradeye saygı duyuyoruz gibi. Milli iradeyle ilgili ilişkilerimiz, milli iradeye nasıl baktığımız 31 Mart gecesi ortaya çıktık. Size şunu söyledim karar hukuki değil, siyasidir. Siyasi içeriğine girmeyeceğim dedim. Ama şimdi bakıyoruz Hukuk dersi vermeye kalkan arkadaşlar, milli irade dersi vermeye kalkan arkadaşlar siz bize hukuk dersi milli irade dersi verecek durumda değilsiniz. Bakın sevinç çığlıklarından bahsediliyor. Şakamı bu 2 yıl 7 ay hapis cezası almış. Bak son bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar yaptıklarınızın hepsini ben sanıyordum ki 2019 seçimlerinin hazımsızlığı diye yorumluyordum. Sizin hesabınız aslında 2023 seçimleri. 2023 seçimlerinin hesabını yapıyorsunuz. Bu karar o karar. Bak hazırlıklı gelmiş burada olay çıkartayım da sıkıntı yapayım diye. Kimse kimseye demokrasi dersi vermesin. Gençlik kollarımızın yaydığı çok güzel bir sözle bitirmek istiyorum, yanındayız İmamoğlu.”