Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun engellenen mitingine tepki: Vız gelir tırıs gider

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginin düzenleneceği alana belediye otobüslerinin doldurularak engellemesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun engellenen mitingine tepki: Vız gelir tırıs gider

İBB Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'da düzenleyeceği Millet İttifakı mitingi için belirlenen meydana belediye otobüsleri dolduruldu.

İmamoğlu, "Erzurumlu hemşehrilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor" açıklamasını yaptı. İmamoğlu'nun paylaştığı videoda meydana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin çekildiği görülüyor.

Twitter'dan İmamoğlu'na destek veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Erzurum’un Ak Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider.

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