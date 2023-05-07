İmamoğlu'na taşlı saldırı: Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum olayları" videosu

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da miting alanında taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki vatandaşlar için video mesaj yayımladı.

İmamoğlu'na taşlı saldırı: Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum olayları" videosu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya maruz kalan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve miting alanını dolduran vatandaşlar için bir video mesaj yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erzurum olayları" başlığı ile yayımladığı videoda, terör gruplarının "militarist koalisyon" oluşturduklarını ifade ederken, "Ekrem evladıma da geçmiş olsun" diyerek İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ÜLKEYE DEĞİŞİM GETİRMENİN BİR BEDELİ VAR. BU BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Kılıçdaroğlu'nun "Erzurum olayları" videosunda söyledikleri şu şekilde:

"Sevgili halkım.

Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan 5'li çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıran bunlardır.

Amaçları insanları korkutmaktır, sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek.

Sevgili vatandaşlarım.

14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın. Sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden tam da budur.

Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız. "

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