Elazığ’da 664 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğu ortaya çıktı

İHA

Ülkemizde meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlercesi yaralandı.

İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Elazığ’da toplam 3 bin 114 binada 30 bin 703 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 664 binadaki 4 bin 43 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

138 binadaki 801 bağımsız birimin orta hasarlı, bin 460 binada yer alan 15 bin 532 bağımsız birimin az hasarlı, 723 binadaki 9 bin 503 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu belirlendi.

Çalışmaların sürdüğü bildirildi.