16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ’da 664 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğu ortaya çıktı

Elazığ’da 664 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğu ortaya çıktı

Elazığ’daki hasar tespit çalışmalarında 664 binadaki 4 bin 43 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:49
Takip Et

Elazığ’da 664 bina ağır hasarlı

Elazığ’da 664 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğu ortaya çıktı
+
Aa
-

İHA

Ülkemizde meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlercesi yaralandı.

İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları yapılıyor. 

Elazığ’da toplam 3 bin 114 binada 30 bin 703 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 664 binadaki 4 bin 43 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

138 binadaki 801 bağımsız birimin orta hasarlı, bin 460 binada yer alan 15 bin 532 bağımsız birimin az hasarlı, 723 binadaki 9 bin 503 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu belirlendi.

Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.