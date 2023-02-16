Times Meydanı'nda depremde hayatını kaybedenler için mesajlar yayınlandı

AA'nın haberine göre, ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda, bir dijital panoda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişiyi anmak, milli birliğe dikkat çekmek ve uluslararası dayanışmayı takdir etmek için New York'un Times Meydanı'ndaki ilan panolarında duygusal mesajlar paylaşıldı.

İlan panosunda "Asrın felaketi", "Türkiye'ye desteğiniz için teşekkür ederiz", "Türkiye her zamankinden daha fazla birleşiyor.", "Umuda tutun", "Kahramanlar doğar " ve "Hüzün yüreklerimizi doldurdu." mesajlarının İngilizceleri paylaşıldı.

Öte yandan ABD'de yaşayan Türkler, Times Meydanı'nda Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlemiş ve mumlar yakmışlardı.