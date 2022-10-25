Elaz��da 90 ya��ndaki adam evinde �l� bulundu

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Olay, merkeze ba�l� �cadiye Mahallesi Yakup �evki Caddesi'nde bulunan 6 katl� binan�n 4��nc� kat�nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g�re, evde yaln�z ya�ayan H�seyin Aksakal��n �ocuklar� babas�ndan haber alamay�nca eve geldi. Kap�y� �almalar�na ra�men kimsenin a�mamas�ndan ��phelenen �ocuklar� durumu sa�l�k ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleriyle birlikte eve giren �ocuklar� 90 ya��ndaki babalar�n�n yerde hareketsiz bir �ekilde yatt���n� g�rd�. M�dahalede bulunan sa�l�k ekipleri yerde yatan adam�n hayat�n� kaybetti�ini belirledi. Cumhuriyet Savc�s�n�n olay yerinde inceleme yapmas�n�n ard�ndan Aksakal'�n cans�z bedeni Elaz�� Belediyesi Mezarl�klar M�d�rl��� morguna kald�r�ld�.
�lk belirlemelere g�re ya�l� adam�n �l�m nedeninin normal oldu�u kaydedildi. Olayla ilgili inceleme ba�lat�ld�.
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