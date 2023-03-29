Elazığ'da ağır hasarlı 29 binanın yıkımı tamamlandı

Yapılan çalışmalar sonucunda 29 binada yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Yıkım kararı verilen Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir binanın ise malikinin açtığı dava sonucuna göre işlem yapılacak.

Hasar tespitlerinin askıya çıkarıldığı ve itirazlar sonucuna göre yeniden değerlendirilerek kesinlik kazanacağı belirtilirken, ağır hasarlı binaların kullanım ve giriş-çıkışlarına müsaade edilmediği ifade edildi.

Ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri hasar tespitlerinin kesinleşip ilan edilmesinden sonra gerçekleştirilecek.

Elazığ Valiliği'nce, hasar tespitlerinin 16 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında 30 gün boyunca askıya çıkarıldığı ifade edilerek, "Hasar tespitleri itiraz başvuruları sonucuna göre yeniden değerlendirildikten sonra kesinlik kazanarak ilan edilecektir. Ön hasar tespitleri sonucunda ağır hasarlı binaların kullanım ve giriş- çıkışlarına müsaade edilmemiştir. Ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ancak hasar tespitleri kesinleşip ilan edildikten sonra gerçekleştirilecektir" denildi.