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Elazığ'da yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Elazığ'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde 40 santimetreyi geçti. 

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:56
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Elazığ'da kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti

Elazığ'da yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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İHA'nın haberine göre, son yılların en kurak kışını geçiren Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Elazığ’ın son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Arıcak ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde 40 santimetreyi geçti. 

Yağışın ardından İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından ilçe merkezi ve mahallerde karla mücadele çalışması başlatıldı.

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