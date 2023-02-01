İstanbul'da kar yağışı başladı: Araçların üzeri beyaza büründü

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı başladı.

Lapa lapa yağan kar nedeniyle yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde görülen kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı.

Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor. (DHA / İHA)