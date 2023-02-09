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Elazığ’da 109 köy yolu açıldı: Çalışmalar sürüyor

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. 

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:08
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Elazığ’da karla mücadele çalışması

Elazığ’da 109 köy yolu açıldı: Çalışmalar sürüyor
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da kar nedeniyle kapanan 198 köy yolunun 109’u açılırken 89’unda ise çalışmalar sürüyor.

Elazığ’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkisini aralıklar gösteren kar yağışı nedeni ile 198 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 64 personel ve 60 araçla kapalı yollarda çalışma yaptı. Çalışma sonrasında 109 köy yolu ulaşıma açılırken 89’unda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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