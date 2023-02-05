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Kar yağışı nedeniyle 4 maç ertelendi

TFF, yoğun kar yağışıyla oluşan elverişsiz saha koşulları nedeniyle 4 maçın ertelendiğini duyurdu

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 15:20
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TFF 4 maçı erteledi

Kar yağışı nedeniyle 4 maç ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden 4 maçın ertelendiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında oynanacak olan Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor müsabakası elverişsiz saha koşulları nedeniyle, TFF 3. Lig 1. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Edirnespor - Karbel Karaköprü Belediyespor müsabakası elverişsiz hava koşulları nedeniyle, TFF 3. Lig 3. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Muş 1984 Muşspor - Bursa Yıldırım Spor ve Niğde Anadolu FK - Güneş Holding Çankaya FK müsabakaları elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişlerdir."

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