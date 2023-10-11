Elazığ’da kentsel dönüşüm geliri tartışması. MHP’li üyeden AKP’li başkana ‘Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz’

Elazığ Belediye Meclisi’nde, kentsel dönüşümde kullanılmak üzere verilen arazilerin satışından elde edilen gelirin performans programına alınmaması gündeme geldi.

KAYNAK: ANKA
Elazığ’da kentsel dönüşüm geliri tartışması. MHP’li üyeden AKP’li başkana ‘Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz’

MHP’li meclis üyeleri, belediyenin bu parayı EBUAŞ’a aktardığını iddia ederek eleştiri getirdi. AKP’li meclis üyeleri ise EBUAŞ’ın oradaki ticaretten para kazanacağını savundu. Tartışmalar sonucunda oturuma ara verildi.

Arazilerin satışından 500 milyon TL gelir

Elazığ Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında, 2024 yılı performans raporu görüşüldü. MHP’li üye Behçet Susmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın Elazığ Belediyesi’ne kentsel dönüşümde kullanılmak üzere verdiği arazilerin 500 milyon TL’ye satılmasına karşın performans programına 75 milyon TL konulmasını eleştirdi. Susmaz, “Ne anlatıyorsunuz bize, diğer paralara ne oldu? Oradan gelen paralar ne oldu” diye sordu.

EBUAŞ’a aktarıldığı iddiası

Oturumu yöneten Başkan Aydın Kara’nın "Kentsel dönüşüm parası belediyede, alınan belli satılan belli” yanıtı üzerine “Neden burada yok? Siz diyorsunuz ki ben 2024 yılında kentsel dönüşüm için 75 milyon para sarf edeceğim. Bunun özeti budur” diye konuştu. Susmaz konuşmasından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürü’nün verdiği yanıtlar sonrası Meclis üyeleri tepki gösterince oturumu yöneten başkan oturuma ara vermek zorunda kaldı.

MHP Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Burak Düzenli de Hazine’den Belediye’ye kentsel dönüşüm için devredilen arazilerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının da belediyenin iştiraklerinden EBUAŞ’ta kullanılacağının söylenmesine tepki gösterdi. Düzenli, “O arsalar kentsel dönüşüm yapılması amacıyla verildi. Belediye başkanımız oradan gelecek parayla EBUAŞ’ın borcu kapanacak dedi mi, demedi mi? Oradaki arsa kimin? Hazine belediyeye kentsel dönüşüm için verdi. EBUAŞ orada ticaret yapamaz. O arsayı sat git Elazığ’da Nailbey’de kentsel dönüşüm yap diyor sana. EBUAŞ’a ver demiyor” dedi.

AKP’den savunma

AKP’li meclis üyesi Veysi Topbaş ise “Doğrusu şudur; belediye ile EBUAŞ arasında yapılan anlaşmanın parası belediyenin hesabına geçecek. Bu belediye de bu parayı kentsel dönüşümde kullanacak. Burada belediyeye verilecek paranın haricinde elde edilecek kar EBUAŞ’a verilecek. Biz belediyenin parasını EBUAŞ’a vermiyoruz. EBUAŞ oradaki ticaretten para kazanacak” dedi.

"Sizin gibi ittifak düşman başına"

Oturumu yöneten Belediye Başkanvekili Aydın Kara’nın kendisini algı yaratmakla suçlaması üzerine Düzenli, “Neden ben konuşunca algı oluyor. 2021 yılında konuştuk şurada. Faaliyet raporunu değerlendirdik. ‘Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz’” ifadelerini kullandı.

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