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Elazığ’da otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Elazığ’da seyir halinde olan otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:33
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Elazığ’da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Elazığ’da otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ Bingöl karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi ile plakları öğrenilemeyen otomobil ve pikap çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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