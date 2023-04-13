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Elazığ’da otomobil tünel içerisinde takla attı

Elazığ’da bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili ile tünel içerisinde takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. 

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:50
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Elazığ’da trafik kazası

Elazığ’da otomobil tünel içerisinde takla attı
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, Kömürhan Tüneli içerisinde takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Kömürhan Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğuyla birlikte seyahat eden kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 44 DA 353 plakalı otomobili ile tünel içerisinde takla attı. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımı ile tünel içerisinden çıkarıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan tünel, aracın kaldırılması ile tekrar ulaşıma açıldı.

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