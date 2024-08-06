Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin

Tatilin son bölümüne girdik.

Çocuklarımızın okulları, açılma arifesine bile yaklaştı…

Yıllık izinlerimizi aldık…

Ve ver elini tatil.

*

Tatil dedimse de canım öyle paralı pullu tatiller değil.

Hele de bu zamanda nerede öyle paralı pullu tatiller….

*

Ben memleket tatili diyorum hani

Ormanı…

Yaylası…

Denizi olan mesela…

Mesela memlekette kendinin ya da babadan kalma bir de yer varsa değmeyin keyfine…

*

Ama benim yok!

Benim memlekette babadan kalma bir yerim bile yok…

Memleketim çok güzel güzel olmasına da öyle insanın kendi evi gibi…

Baba evi gibi olmuyor elbette.

*

Her neyse uzatmayayım…

Kimimiz orman kıyılarında bol bol oksijen depolayarak…

Kimimiz yaylalarda, belki de yılların özlemini yaşayarak…

Kimimiz de dalgalı denizin dalgasını kırarak tatilin keyfini çıkarmanın derdine düşüp, kimimiz tatili bir sonraki yıla ertelesek de yine de geri kalan şu bir ayı iyi değerlendirmek lâzım…

Neme lâzım…

*

Nasıl olsa dönüşte her tür sıkıntı…

Uğraşı…

Dertler…

Hele de Büyükşehirlerde yaşanıyorsa…

Mesela İstanbul’da…

Onun da trafik derdi hiç çekilmez hasta eder insanı.

O nedenle köyde olanlar köyün…

Denizde olanlar denizin…

Otellerde, motellerde olanlar da oraların kıymetini iyi bilsinler ve iyi değerlendirsinler.

*

Sonra?

Sonrası bütün yorgunluklar gidilen yerlerde bırakılsın derim.

Sağlık depola kendine derim, benden söylemesi.

*

Deniz ve mehtabın tadını çıkar…

Yeşili sev ve koru yeşili.

Toprağa ayağını bas….

Denizin dalgalı-dalgasızına aldırmadan, bata çıka yüzüver gitsin.

Ya da sahilinde güneşlen, denizin suyuna giremiyorsan da…

*

Ve dahi temiz havaya olan özlemini gider…

Ne kadar depolarsın bilemem ama memlekette su pahalı…

Akaryakıtın yanına yaklaşılamasa da şimdilik hava bedava unutma.

Havayı da paralı hale getirmeden keyfini çıkarmaya bakın derim.

*

Ciğerleri...

Yüreği...

Beyini kısa süreli de olsa rahatlatın, derim.

Kendinizi dinlendirin, kıymetini bilin kendinizin.

*

Tatil güzel bir şey canım.

Adı bile insanı mutlu etmeye…

Rahatlatmaya…

Moralini düzeltmeye yetiyor da artıyor bile.

Tadını çıkartmak lâzım, henüz vakit varken…

Hayat pahalılığını üzerimize yıkınlar utansın